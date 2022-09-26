فيتوريا يستبعد صلاح من تشكيلة المنتخب المصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إراحة بعض اللاعبين واستبعادهم من ودية ليبيريا.

واتخذ قرار إراحة كل من محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، إضافة إلى أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر «تويتر»، «فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا الودية المقرر لها 27 سبتمبر الحالي، بعد مشاركة الثنائي صلاح ومصطفى في ودية النيجر الماضية».

وأضاف البيان «كما قرر الجهاز الفني منح أحمد فتوح راحة بسبب آلام في العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بالمباراة».

وحقق منتخب «الفراعنة» الفوز على نظيره النيجر بـ3 أهداف دون رد الجمعة الفائتة في الإسكندرية.

يذكر أن منتخب مصر يستعد للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار العام المقبل.

ويحتل «الفراعنة» حاليا المركز الرابع الأخير في المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف، خلف إثيوبيا المتصدرة، وملاوي الثانية وغينيا الثالثة.