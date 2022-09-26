قطبا العاصمة يشاركان في البطولة الآسيوية لكرة السلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد الاعتماد القاري بإقامة المسابقة بطريقة الذهاب والإياب، يشارك الهلال والنصر في بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة. وتنطلق البطولة في 19 ديسمبر المقبل، وتم تقسيم الأندية المشاركة في تصفيات البطولة حسب التوزيع الجغرافي (شرق وغرب آسيا). وتم تقسيم دول غرب آسيا إلى مجموعتين، الأولى تمثل منطقة الخليج، والثانية بقية دول غرب آسيا، وتضم كل مجموعة 8 أندية. وتم تقسيم دول غرب آسيا إلى مجموعتين، الأولى تمثل منطقة الخليج، والثانية بقية دول غرب آسيا، وتضم كل مجموعة 8 أندية. ويشارك نادي الهلال باعتباره بطل الدوري، فيما النصر يشارك بعد احتلال وصافة الدوري، بجانب أبطال البحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت ووصيف بطل الدوري لأصحاب المركزين الأول والثاني من آخر بطولة خليجية للأندية والتي حققها الكويت. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأوائل من منطقة الخليج وغرب آسيا إلى الدور النهائي لبطولة غرب آسيا، إضافة إلى بطل الدوري الكازاخستاني والدوري الهندي في بطولة مجمعة.

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