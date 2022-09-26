شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: منتخب مصر الأولمبى يحتاج مزيدًا من المعسكرات.. وأشكر اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، رضاه عن مستوى الفريق بعد الفوز على بنين بهدفين نظيفين، مشيرًا إلى أن الفريق ما زال أمامه الكثير للوصول للمستوى المأمول.

قال ميكالى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إن فترة المعسكر التى تقدر بـ10 أيام غير كافية ومازال يحتاج مزيدا من الوقت لتوصيل أفكارى للاعبين، ونحتاج لتجمعات وتوقفات أكبر كى يواصل عمله مع الفريق.

تابع المدير الفنى أنه سيتابع جميع اللاعبين مع فرقهم خلال الفترة المقبلة من أجل التعرف على مستواهم بدقة، خاصة وأن الفريق ينتظره مباراة رسمية فى شهر أكتوبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، لافتا إلى أنه يشكر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على حضوره تدريبات الفريق وكذلك المباراة لتحفيز اللاعبين فى الاسكندرية.

فاز منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلى ميكالى، على بنين بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد المكس سجلهما إياد عسقلانى وإسلام المزين.

تقدم منتخب مصر الأولمبي بهدف نظيف على نظيره البنينى، فى الشوط الأول من عمر المباراة الودية المقامة بينهما حاليًا باستاد المكس، وسجل إياد العسقلاني هدفًا مبكرًا لمنتخب مصر في الدقيقة 3، بعدما ترجم عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه داخل شباك بنين.