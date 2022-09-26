شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة الأفريقية للأندية للكونغ فو بمشاركة 9 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي للووشو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، عن انطلاق النسخة السادسة من البطولة الإفريقية للأندية للووشو كونغ فو ساندا وأساليب في الصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 26 إلى 31 سبتمبر الجاري.

ويشارك في البطولة نحو 700 لاعب ولاعبة من 9 دول إفريقية وهم الجزائر، تونس، ليبيا، نيجيريا، النيجر، كوت ديفوار، أوغندا، رواندا، ومصر الدولة المستضيفة، بإجمالي 27 ناديا.

وقال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، إنه تمت الموافقة على استضافة مصر لذلك الحدث الأفريقي المهم نظرا لما تمتلكه من منشآت وإمكانيات رياضية تؤهلها لاستضافة كافة الأحداث الرياضية والتي تخطت أكثر من 160 بطولة دولية في كل الألعاب.



وأشار شريف مصطفى إلى أن الاتحاد الأفريقي للووشو كونغ فو وفر كافة الإمكانيات لإنجاح ذلك الحدث الإفريقي الهام الذي تنتظره الأندية في دول القارة السمراء للمشاركة فيها في ظل وجود منافسات واحتكاك مباشر بين كبار الدول في اللعبة وهو ما يصب في صالح اللاعبين واللاعبات المشاركين في ذلك الحدث الإفريقي.

وأكد الاتحاد الإفريقي للووشو كونغ فو على السماح بحضور الجماهير لمشاهدة كافة مباريات البطولة المقامة على الصالة المغطاة رقم 2 في استاد القاهرة الدولي الأمر الذي يزيد من قوتها ويلقي المزيد من الأضواء عليها.