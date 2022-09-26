شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يفتتح استعداداته للقسم الثانى بالفوز على حدائق الأهرام وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إيسترن كومباني الفوز على فريق حدائق الأهرام 1/2 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم ضمن استعدادات الفريق للمواجهات المقررة في دوري القسم الثانى

وفاز فريق إيسترن كومباني بقيادة هشام زكريا، على حدائق الاهرام بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح محمد السيد شيكا أهداف المباراة لإيسترن كومبانى في الدقيقة 6 عن طريق ركلة جزاء، وأضاف مصطفى بهاء الهدف الثاني في الدقيقة 35، وفي الدقيقة 80 سجل "حازم حافظ" لاعب الأهرام عن طريق ركلة جزاء.

وقد أشرك هشام زكريا 23 لاعبا للتأكيد جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة منتخب السويس ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري القسم الثانى بمجموعة القاهرة والمقرر لها في 14 أكتوبر.

وتعاقد نادى إيسترن كومبانى مع 18 لاعبا هم كل من: محمد خليل "شيكا"، وليد محمد "موهبة"، محمود عبد العاطى، محمد جعفر، مصطفى حجاب، على أحمد، مصطفى عز الدين، أحمد الأعصر، سعيد فتحى، إسماعيل أشرف، مصطفى بهاء، مصطفى إبراهيم، أسامة إبراهيم "كاچو"، محمد على "العربي"، إيهاب يوسف، وتم التجديد لثنائى إيسترن كومبانى لاعب الوسط أحمد أبو بكر "موكشا" لمدة موسمين والحسينى طه فى الدفاع لمدة ثلاثة مواسم.