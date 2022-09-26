شكرا لقرائتكم خبر عن صالة "الحمامات" تستضيف مباراة الزمالك والترجي التونسى فى نهائى البطولة العربية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة الحمامات التونسية مباراة فريق كرة اليد بنادى الزمالك المقرر لها غدًا الثلاثاء أمام نظيره الترجي التونسى فى إطار نهائى البطولة العربية للأندية المقامة بتونس والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته فى السعودية شهر أكتوبر المقبل.

تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على الكويت الكويتى بنتيجة 32/15 فى المواجهة التى جمعتهما أمس الأحد قبل أن يحصل الفريق على راحة الإثنين قبل مواجهة النهائى.

وفى مشواره إلى قبل النهائى، فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس وفاز بأولى مواجهاته على الترجي التونسى بنتيجة 28/32، وفى آخر لقاءاته على مولودية الجزائر بنتيجة 26/31 .

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.