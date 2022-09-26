شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد المنستيرى: الأهلى أكبر فريق بأفريقيا وجاهزون لـ مواجهة الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد البلى، رئيس نادى الاتحاد المنستيرى التونسى، أنه تم التواصل مع مسئولى الأهلى لترتيب كل الأمور التى تخص مواجهة الذهاب فى تونس من بطولة دورى أبطال أفريقيا.



وقال أحمد البلى فى مداخلة لبرنامج "السادسة" المذاع على قناة الأهلى: "تواصلنا اليوم مع المدير التنفيذى للنادى الأهلى وتم الاتفاق على كل ترتيبات مواجهة الذهاب فى تونس".



وتابع رئيس نادى الاتحاد المنستيرى: "الأهلى أكبر فريق فى أفريقيا ولديه خبرة كبيرة فى دورى أبطال أفريقيا".



وأوضح أحمد البلى: "فريق الأهلى محل ترحاب كبير من كافة جماهير مدينة المنستير التونسية، والملعب جاهز لاستيعاب أى عدد وهو ملعب أولمبى يستقبل العديد من المباريات الكبرى".



وأدى الأهلي اليوم مرانه على ملاعب فرع النادي بمدينة نصر بعدما خاض مباراة ودية أمس أمام أسوان وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف على ملعب الأهلي والسلام.



وينوي كولر خوض مران أو اثنين باستاد التتش قبل ودية الطلائع التى ستكون آخر ودية للفريق استعداداً للموسم الجديد، ومن المقرر أن يناقش كولر موعد العودة للتتش مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة.

ويستعد الأهلي للارتباطات المقبلة فى الموسم الجديد، وأولها مواجهة اتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر المقبل بتونس فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.