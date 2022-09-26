الأخضر يلاقي أمريكا وديا اليوم استعدادا لكأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطمح الأخضر السعودي إلى استعادة ثقة أنصاره، عندما يواجه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في ثاني تجاربه الودية، ضمن معسكره في إسبانيا.

وستقام المباراة على ملعب نويفا كوندومينا، في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022.

ولم يقنع الأخضر السعودي أنصاره، الجمعة الماضيهة، عندما خاض وديته الأولى في هذا المعسكر أمام الإكوادور، والتي انتهت بالتعادل السلبي، بينما خسر المنتخب الأمريكي أمام نظيره الياباني 0-2، في نفس اليوم.

والتقى المنتخبان السعودي والأمريكي 6 مرات من قبل، 2 منها في كأس القارات، إضافة إلى 4 وديات، ففاز الأخضر في مباراتين، وأمريكا في ثلاث، وتعادلا مرة واحدة.

غياب الفرج والشهراني

ويتوقع أن يجري الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، بعض التعديلات على تشكيلة الأخضر للوقوف على مستويات جميع اللاعبين.

ولم تتأكد مشاركة سلمان الفرج وياسر الشهراني، حتى الآن، حيث اكتفى كل منهما بتدريبات انفرادية تحت إشراف الجهاز الطبي، بسبب إصابات مختلفة.

كما أن الحارس محمد العويس، الذي تألق بشكل لافت في ودية الإكوادور، قد اشتكى من إصابة في الكاحل، وخضع لتدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي.

الدوريات الأوروبية

في المقابل، يسعى المنتخب الأمريكي إلى تجاوز خسارته أمام اليابان، معولا على مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية، أمثال حارس أرسنال، مات تيرنر، ومدافع ميلان، سرجينيو ديست، ولاعب بوروسيا دورتموند، جيوفاني رينا، ومتوسط ميدان يوفنتوس، ويستون ماكيني.

في حين يغيب يغيب للإصابة أربعة لاعبين ينافسون على المراكز الأساسية، حيث ترك اللاعب ستيفن مانشستر سيتي وانضم لميدلسبره، المنافس بالدرجة الثانية، للحصول على المزيد من الدقائق للعب قبل المونديال، ولكنه لم يلعب منذ 20 أغسطس الماضي، بسبب إصابة في الركبة.

وغادر أنطوني روبنسون، الذي لعب أول خمس مباريات مع فولهام بشكل كامل، المباراة التي أقيمت يوم 3 سبتمبر بعد 28 دقيقة فقط بسبب إصابة في الكاحل ولم يلعب منذ ذلك الوقت.

وتعرض مايلز روبنسون لإصابة في وتر أخيل وتأكد غيابه عن المونديال. ويعاني ويا من إصابة في القدم.