أخضر الصالات يواصل استعداداته لمواجهة اليابان

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وأدى أخضر الصالات، أمس، تدريباته على صالة اللجنة الأولمبية الكويتية، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي عمد على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية لدى اللاعبين، قبل أن يتم تقسيمهم إلى مجموعات وإجراء تمارين تكتيكية باستخدام الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة.من جهة أخرى سيجري اللاعب فهد الرديني فحوصات طبية للكشف على إصابته التي تعرض لها وتحديد الفترة الزمنية للشفاء منها وعودته للتمارين مجددا.
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