شكرا لقرائتكم خبر أخضر الصالات يواصل استعداداته لمواجهة اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات استعداداته لمباراة المنتخب الياباني، الأربعاء المقبل، في افتتاح مبارياتهما ببطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.

وأدى أخضر الصالات، أمس، تدريباته على صالة اللجنة الأولمبية الكويتية، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي عمد على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية لدى اللاعبين، قبل أن يتم تقسيمهم إلى مجموعات وإجراء تمارين تكتيكية باستخدام الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة.

من جهة أخرى سيجري اللاعب فهد الرديني فحوصات طبية للكشف على إصابته التي تعرض لها وتحديد الفترة الزمنية للشفاء منها وعودته للتمارين مجددا.