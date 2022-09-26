الكفاءة المالية تضع الباطن في مأزق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدخل فريق الباطن هذا الموسم دوري روشن السعودي وسط ظروف صعبة للغاية متمثلة في عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية والمشاركة بلاعبين أجنبيين فقط، والتي ستوسع الفارق الفني بينه وبين بقية فرق الدوري التي تستفيد من وجود 8 عناصر أجنبية، وقد زادت الأمور تعقيدا في لقاء الجولة الرابعة أمام النصر عندما أصيب حارسه كومباني بعد خسارة الفريق برباعية وبالتالي سيشارك الباطن بعنصر أجنبي وحيد كحد أقصى في الجولة القادمة في حال لم يكن يوسف الجبلي جاهزا للمشاركة والذي يغيب بسبب الإصابة منذ الجولة 26 الموسم الماضي.

وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي قام به رئيس النادي في السنوات الماضية للإبقاء على النادي في دوري المحترفين إلا أنه وقف عاجزا عن حل المعضلة الكبيرة في ظل تراكم الالتزامات المالية التي وصلت لنحو 20 مليون وعدم سدادها بالكامل حيث سددت منها 12مليون ونصف وتبقت 7 ملايين حجر عثرة في استخراج الشهادة، مما يصعب مهمة الفريق في الفترة القادمة للبقاء في دوري روشن.

وعلمت «مكة» من مصادرها أن جهودا كبيرة تبذلها إدارة الباطن لحل إشكالية الكفاءة المالية وسداد الالتزامات والبحث عن لاعبين أجانب يصنعون الفارق للتعاقد معهم خلال الفترة الشتوية خصوصا أن الفريق يقبع في المركز الأخير بدون نقاط ولم يسجل أي هدف وتعد سابقة تاريخيه على نادي الباطن.