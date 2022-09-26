شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخوض 5 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سموحة، بقيادة طارق العشرى، 5 مباريات ودية خلال المعسكر المغلق الذى دخله الفريق مساء اليوم الاثنين باستاد برج العرب، استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقى سموحة مع سيراميكا مساء الأربعاء فى أولى المباريات الودية، ثم مواجهة فريق القناة الخميس، كما تم الاتفاق مع فريقي حرس الحدود والمصرى، ويختتم سموحة مبارياته الودية مع الاتحاد السكندرى 8 أكتوبر المقبل.

ويسعى طارق العشري خلال هذا المعسكر لتكوين فريق قوى مزيج من اللاعبين القدامى والتدعيمات الصيفية قادر على المنافسة على البطولات.

وكان من المفترض أن يدخل سموحة هذا المعسكر منذ فترة، إلا أن طارق العشرى فضل تأجيله لليوم، من أجل الاستقرار على اللاعبين الذين ستكمل معه فى الموسم الجديد والبحث عن تدعيمات جديدة، واختار حاليا 30 لاعبا بين الجدد والقدامى ومزيج من الناشئين الواعدين الذي يرى أنهم أمل سموحة فى المستقبل.

ويبحث حاليا مسئولو سموحة عن صفقات تعوض رحيل أبرز اللاعبين مثل المغربى عبد الكبير الوادى الذى انتقل لفيوتشر، ومحمد كناريا الذى انتقل لسيراميكا، ورجب نبيل الذى رحل لسيرميكا بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

وتعادل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تحت قيادة مديره الفني طارق العشري بهدف لكل فريق أمام مالية كفر الزيات وديا، للاطمئنان على الصفقات الجديدة.

وأحرز هدف سموحه الوافد الجديد أحمد حسين القادم من نادى النصر. وطلب العشري إقامة المباراة من شوطين كل منهم 60 دقيقة لمشاركه أكبر عدد ممكن من اللاعبين.