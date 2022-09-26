شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يهزم تنزانيا 4 / 3 فى ثانى جولات بطولة كوسافا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية لكرة القدم، بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، فوزا مثيرًا أمام نظيره تنزانيا بنتيجة 4-3 في ثان مباريات بطولة كوسافا الدولية المقامة فى جنوب افريقيا.

وفاز منتخب مصر في مباراته الأولى على موريشيوس بنتيجة 6-3 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، في أول مواجهات البطولة، وينتظر مواجهة قوية مع منتخب أوغندا بعد غدا الأربعاء لحسم تأهله للدور الثاني، في صدارة المجموعة.

في حين حقق منتخب أوغندا للكرة الشاطئية فوزا كبيرا على نظيره مويشيوس بنتيجة 9-2 في الجولة الثانية من بطولة كوسافا الدولية للكرة الشاطئية، ويعتبر هذا هو الفوز الثاني لأوغندا في المجموعة بعد انتصارها أمس على تنزانيا بنتيجة 4-2.

تأتي مشاركة شاطئية الفراعنة في البطولة ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، في شهر أكتوبر المقبل.

وضم لطفي 14 لاعبًا لقائمة المنتخب المشاركة في البطولة، هم زيزو الصباح، إبراهيم حسن، محمد السيد، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، كريم شحاتة، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي، إسماعيل بهجت، الحسيني طه.