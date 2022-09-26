برشلونة يدخل في صفقة تبادلية مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب برشلونة وليفربول من إجراء صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يفاوض ليفربول من أجل إجراء صفقة ينتقل من خلالها ديباي إلى الريدز مقابل انتقال فيرمينو إلى الفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن عقد البرازيلي روبيرتو فيرمينو ينتهي في الصيف المقبل، وقد يغادر قلعة الريدز مجانًا لذا فرصة الاستغناء عنه ستكون كبيرة.

وشارك فيرمينو مع ليفربول في 335 مباراة سجل خلالهم 101 هدف وصنع 77، بينما لعب ديباي مع برشلونة 41 مباراة، أحرز خلالها 14 هدف، وصنع 2.