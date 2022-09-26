جيمس: سأقدم كل ما لديّ هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الظهير الإنجليزي رييس جيمس، لاعب فريق تشيلسي، أنه يسعى هذا الموسم لتقديم أفضل اداء يمكنه تقديمه، منذ ارتداء قميص البلوز والمنتخب الإنجليزي أيضًا، حيث يتمنى أن يشارك بشكل أساسي في مونديال قطر، إلى جانب أمنيته بتحقيق أفضل نتائج والحصول على أكبر عدد ممكن من البطولات مع فريقه.

وقال جيمس لموقع تشيلسي الرسمي: "إنه شيء رائع أن تقوم بأدوار هجومية وتساعد فريقك على تسجيل الأهداف، لكن في بعض الأحيان لا يصبح هذا متاحًا أو ممكنأ، وينصب تركيزك على الدفاع بشكل جيد وإغلاق المساحات أمام المنافس".

وأضاف: "في كرة القدم كل شيء وارد، فمن الممكن أن يتحول الملعب من وضعية الهجوم إلى الدفاع من خلال هجمة مرتدة، أو العكس أيضًا، ولذلك، يجب عليك أن تظل يقظًا وألا تفكر في إراحة نفسك مطلقًا أثناء اللعب".

وزاد لاعب تشيلسي: "أعتقد أنني قدمت أداءً قويًا خلال الموسم الماضي، لقد حققت أرقام جيدة على مستوى الأهداف وصناعتها أيضًا، كما أنني قدمت مع فريقي أداءً دفاعيًا حيدًا وحصلنا على عدد كبير من الشباك النظيفة، لكن باغتتني الإصابة التي أبعدتني عن أرضية الميدان لقرابة أربعة أشهر".

واستكمل: "أعتقد أنني سأقدم موسمًا أقوى مما كنت عليه في الموسم الماضي، شرط ألا أتعرض لإصابة طويلة مرة أحرى".

وأكمل جيمس حديثه قائلًا: "كانت السنوات القليلة الماضية جيدة بالنسة لي، لكن أريد تقديم المزيد، لقد وصلت مع فريقي لعدد كبير من النهائيات وخسرنا أيضًا عدد كبير من المباريات الحاسمة، لذا أريد تعويض ذلك بشدة، أتمنى تحقيق كل شيء، وأرغب أيضًا في المشاركة مع المنتخب خلال كأس العالم، أحلم بتحقيق هذه البطولة بالطبع كجميع اللاعبين".

يذكر أن جيمس يجد مواجهة شرسة في مركزه كظهير أيمن بالمنتخب الإنجليزي، حيث يشغل ترينت آلكنسدر آرنولد نفس مركزه، لكن ربما يحجز جيمس المكان الأساسي بعد تقديم لاعب ليفربول أداء باهت خاصة على المستوى الدفاعي هذا الموسم.