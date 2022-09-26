"شركة الكرة والتعاقدات الجديدة".. الخليج 365 يكشف تفاصيل اجتماع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد مجلس إدارة الأهلي إجتماعًا عاديًا بعد ظهر غد، برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة خمس ملفات متنوعة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن مجلس إدارة الأهلي سوف يعتمد قرارات الجمعية العمومية الطارئة لشركة الكرة التي أقيمت اليوم وأقرت بتعيين عدلي القيعي رئيسًا وأحمد حسام عوض وخالد عبدالقادر، عضوين لمجلس الإدارة.

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة الأهلي، سوف يحسم تعيين رئيسًا لبعثة فريق الكرة، خلال رحلة تونس استعدادًا لمواجهة الاتحاد المنستيري، بذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الإفريقي والمقرر إقامتها يوم 9 أكتوبر المقبل، وتحدد يوم 6 أكتوبر موعدًا لسفر البعثة.

كما سيتم اعتماد تعيين المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، رئيسًا لبعثة فريق اليد بالأهلي التي ستغادر غدًا إلى تونس للمشاركة في بطولة إفريقيا للاندية، والتي ستلعب خلال الفترة بين 30 سبتمبر و9 أكتوبر.

كما تقرر تعيين طارق قنديل رئيسًا لبعثة فريق السلة في رحلتها للكويت حيث تسافر إلى هناك 3 أكتوبر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام في الفترة من 5-15 أكتوبر.

وأوضح المصدر، أن المجلس سوف يناقش ملفًا آخر من النشاط الرياضي، ذلك إلى جانب اعتماد التعاقدات الجديدة التي تمت بفريق الكرة.

يذكر أن التشكيل الجديد لشركة الكرة سوف يحتمع خلال ساعات، بحضور محمود الخطيب، من أجل اختيار المدير التنفيذي للشركة.