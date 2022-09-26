7 تغييرات بالتشكيل الأساسي للمنتخب الأولمبي لمواجهة بنين وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره البنين، في مباراة ودية تقام على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن تحضيرات أولمبي الفراعنة لتصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقبلة، والمؤهلة لأولمبياد فرنسا 2024.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد تعادل سلبيًا أمام نظيره البنيني أيضًا في مباراة ودية أقيمت يوم الجمعة الماضي.

من جانبه، قرر البرازيلى روجيريو ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي، الاعتماد على تشكيل مختلف عما بدأ به المباراة الماضية، بتغيير 7 لاعبين من التشكيل الأساسي، والإبقاء على رباعي فقط بدأ المباراة الماضية وهم، عبدالغني محمد، عربي بدر، وأسامة فيصل، وزياد كمال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: إياد عسقلاني - إسلام المزين - عبدالله عادل - أحمد عيد.

خط الوسط: زياد محمد كمال - عبدالغني محمد - عربي بدر.

وفي الهجوم: زياد فرج - لؤي فرج - أسامة فيصل.