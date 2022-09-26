الامارات | عدلي القيعي رئيساً لشركة كرة القدم في الأهلي المصري

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شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي رئيساً لشركة كرة القدم في الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري، عن تعيين عدلي القيعي رئيسا لشركة الكرة، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
وذكر الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الاثنين، أن الاجتماع شهد حضور الممثلين القانونيين للملاك.
وأضاف أن الاجتماع بدأ بمناقشة جدول الأعمال وفقا للائحة النظام الأساسي، وجاء من بين بنوده اختيار مجلس إدارة جديد للشركة يتولى مقاليد الأمور.
وتابع: «تم تكليف المهندس عدلي القيعي رئيساً لشركة الكرة وفي العضوية أحمد حسام حسن وخالد عبدالقادر».
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