أغلى 10 لاعبين في العالم .. محمد صلاح في المركز الثاني

الشارقة - اميمة ياسر - تواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الثاني في قائمة أغلى 10 لاعبين يغيبون عن كأس العالم 2022، والتي تقام في قطر.

ويتصدر «هالاند» لاعب منتخب النرويج القائمة، حيث تبلغ قيمته التسويقية 150 مليون يورو.

1- هالاند (النرويج) 150 مليون يورو

2- محمد صلاح ( مصر) 90 مليون يورو

3- لويس دياز (كولمبيا) 75 مليون يورو

4- نيكولا باربلا (إيطاليا) 70 مليون يورو

5- فيكتور أوسيمين (نيجيريا ) 65 مليون يورو

6- فيدريكيو كيزا (إيطاليا) 65 مليون يورو

7- ميلان شكرينيار (سلوفاكيا) 65 مليون يورو

8- أندرو روبرتسون (استكلندا) 65 مليون يورو

9- أليساندرو باستوني (إيطاليا) 60 مليون يورو

10-دافيد ألابا (النمسا) 55 مليون يورو