شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يتصدر قائمة أغلى اللاعبين فى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد رفعت، صانع ألعاب فيوتشر، قائمة أغلى اللاعبين بالفريق، بقيمة تسويقية بلغت مليوناً و200 ألف يورو، فيما يأتي عمر كمال ظهير أيمن الفريق في المركز الثاني بقيمة تبلغ مليون يورو، ويليه الثلاثي أحمد عاطف وأيمن الصفاقسي ومهند لاشين، حيث بلغت قيمة كل منهم 800 ألف يورو.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في ترتيب قائمة أعلى الفرق المصرية في القيمة التسويقية، حيث بغل إجمالي القيمة التسويقية لفيوتشر 10 مليون و930 ألف يورو، ويسبقه أندية، الأهلي، الزمالك وبيراميدز، في قائمة أغلى الفرق المصرية.

ويخوض فريق فيوتشر تحدياً جديداً عندما يلتقي بنظيره كالون إف سي بطل سيراليون، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن بطاقة التأهل بعد تخطي بطل أوغندا في الدور التمهيدي الأول، وتقام مباراة الذهاب بين فيوتشر وكالون إف سي 9 أكتوبر المقبل.

ويسابق الجهاز الطبي لفريق فيوتشر الزمن لتجهيز محمد رضا "بوبو" صانع ألعاب الفريق، قبل مواجهة فريق كالون اف سي السيراليوني، وكان بوبو قد تعرض لكدمة قوية في السمانة خلال مشاركته مع فريقه في اللقاء الماضي أمام بول الأوغندي ليخرج من المباراة قبل استكمالها على أثر إصابته.