شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس عودة تدريبات الأهلي للتتش قبل ودية طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، العودة للتدريب باستاد التتش قبل ودية طلائع الجيش المقرر لها 29 سبتمبر الجارى المقرر إقامتها على ملعب الأهلي والسلام.

وأدى الأهلي اليوم مرانه على ملاعب فرع النادي بمدينة نصر بعدما خاض مباراة ودية أمس أمام أسوان وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف على ملعب الأهلي والسلام.

وينوي كولر خوض مران أو اثنين باستاد التتش قبل ودية الطلائع التى ستكون آخر ودية للفريق استعداداً للموسم الجديد، ومن المقرر أن يناقش كولر موعد العودة للتتش مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة.

ويستعد الأهلي للارتباطات المقبلة فى الموسم الجديد، وأولها مواجهة اتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر المقبل بتونس فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.