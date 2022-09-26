شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى وفايلر وكارتيرون وجاريدو.. أين ذهب مدربو الأهلى بعد الرحيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفترة الأخيرة، و بالتحديد آخر 7 سنوات، توافد أكثر من مدرب أجنبى على الكرة المصرية عامة، والأهلى على وجه الخصوص، فمنهم من حقق البطولات ومنهم من غادر دون أى بصمات مع فريق الكرة .

ومن أبرز مدربى الأهلى من 2015 وحتى الآن كل من، جاريدو، ومارتن يول، وبيسيرو، وفايلر، وحسام البدرى، لاسارتى، وكارتيرون، وموسيمانى .

نرصد فى التقرير التالى أين ذهب هؤلاء المدربون بعد الرحيل عن الأهلى، وماذا يفعلون فى الفترة الحالية؟.

جاريدو (2014–2015)

بعد الرحيل عن النادى الأهلى تولى جاريدو منصب المدير الفنى لعدة أندية، مثل الاتفاق السعودى، والرجاء المغربى، وحقق مع الأخير بطولة كأس الكونفدرالية، وفى النهاية تولى تدريب الإسماعيلى فى الوقت الحالى.

بيسيرو من 2015 الى 2016

بعد رحيل جوزيه بيسيرو من تدريب الأهلى تولى تدريب عدة فرق منها، سبورتنج لشبونة، و براجا، وبورتو، بالإضافة إلى الشارقة الإماراتى، وكان آخر الأندية التى تولى تدريبها هى سبورتنج لشبونة البرتغالى حتى نوفمبر 2018 ، وثم تولى تدريب المنتخب النيجيرى.

مارتن يول 2016

تولى مارتن يول تدريب الأهلى خلفا لبيسيرو الذى رحل عن الفريق بعد الخروج من البطولة الأفريقية ومهاجمة الألتراس له، ورغم أنه حقق مع الفريق بطولة الدورى موسم 2015/2016 ، وبعد الرحيل عن الأهلى تولى مهمة استشارى بنادى إدو دن هاخ الهولندى حتى فبراير 2021.

حسام البدري (2016–2018)

بعد رحيله عن الأهلى تولى رئاسة نادى بيراميدز، ثم تدريب المنتخب الوطنى، وبعد ذلك تولى تدريب وفاق سطيف الجزائرى.

كارتيرون 2018

بعد الرحيل عن الأهلى تولى تدريب الرجاء الرياضى، ثم الزمالك، ومن بعده التعاون السعودى، وعاد للزمالك مرة أخرى، ثم يتولى حاليا تدريب الاتفاق السعودى.

لاسارتى من 2018 / 2019

بعد الرحيل عن الأهلى تولى تدريب المنتخب التشيلى في فبراير 2021 حتى إبريل 2022 .

فايلر 2019 /2020

بعد رحيله عن الأهلى تولى تدريب كاشيما انتلرز الياباني، من فبراير 2022 إلى أغسطس 2022.

موسيمانى 2020 / 2022

تولى موسيمانى تدريب الأهلى في الفترة من أكتوبر 2020 وحتى يونيو 2022، وخلال هذه الفترة قاد موسيمانى الفريق فى 102 مباراة، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79.

وبعد الرحيل عن الأهلى ظل دون أى مهمة تدريبية طوال 3 أشهر، حتى أعلن خلال الساعات القليلة الماضية توليه مهمة تدريب الأهلى السعودى وفقا لما أعلنته إدارة النادى.