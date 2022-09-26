7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها ظهور حارس جديد فى مران الأهلى، وطلب الزمالك من فلامبو نقل المباراة بدورى الابطال فى القاهرة ، ودخول المصرى فى مفاوضات لضم مصطفى شلبى.

الزمالك يعرض على فلامبو إقامة مباراتى دور الـ32 بدورى الأبطال فى القاهرة

يعرض مسئولو نادي الزمالك على فريق فلامبو البوروندي إقامة مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا فى القاهرة، مع تحمل الزمالك مصاريف إقامة الفريق البوروندي فى مصر، وذلك من أجل التغلب على متاعب السفر فى أفريقيا.

ماذا قال كولر عن سافيو بعد ظهوره الأول مع الأهلى؟

أبدى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، رضاه عن المستوى الذى ظهر به البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الجديد فى ودية الأهلي أمس أمام أسوان، والتى كانت أول ظهور للاعب البرازيلي مع الأهلي بعد التعاقد معه الصيف الجارى قادماً من نادي بوليفار البوليفي. قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة الإنجليزي مارك كلاتيبنرج، استبعاد بعض الحكام من القائمة الدولية عقب انتهاء الاختبارات التى أجريت على مدار الأيام الماضية باستاد جهاز الرياضة، وجاء أبرزهم محمود عاشور من قائمة حكام الفار وطارق سامى من قائمة حكام كرة الصالات. المصرى يفاوض إنبى لضم مصطفى شلبى دخل مسؤلو النادى المصري فى مفاوضات مع مصطفى شلبي، لاعب فريق إنبي، للحصول على خدماته، حيث يسعى النادي المصري لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات للمنافسة على البطولات فى الموسم المقبل.

شهد مران الأهلي الصباحى اليوم مشاركة الحارس حازم جمال مواليد 2005 فى تدريبات الحراس مع الثلاثي على لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، الذين خاضوا تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.