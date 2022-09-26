شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب ترفع راية التحدى لاستعادة مكانتها بتصنيف الاسكواش.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت البطلة المصرية نور الطيب ، لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثامنة عالمياً لسيدات الاسكواش، أن الأمومة ليست عائقاً فى سبيل تحقيق النجاح، بعد الأداء المميز الذى قدمته فى الملعب الزجاجى منذ عودتها لممارسة اللعبة بعد الانقطاع عنها عام كامل لظروف الحمل والولادة.

ولم يتوقع أحد من عشاق اللعبة أن نور الطيب قد تعود إلى سابق عهدها بعد الغياب سنة كاملة عن ملاعب الاسكواش، خاصة أن البطلة المصرية التى كانت تحتل التصنيف الثالث عالمياً، خرجت تماماً من قائمة التوب 10، إلا أن نور الطيب أثبتت أنه لا عائق أمام تحقيق النجاح، ونجحت فى تحقيق التوازن بين المعادلة الصعبة فى الجمع بين الأمومة ومسئولية ابنتها فريدة وكذلك ممارسة لعبتها المفضلة.

ـ رفعت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة الاسكواش راية التحدي

ـ لتؤكد أن الأمومة ليست عائقاً أمام حصد البطولات وتحقيق النجاح

ـ في 6 ديسمبر 2020 علقت نور الطيب مضربها مؤقتاً

ـ وأعلنت "بعد 22 عاماً من ممارسة الاسكواش حان الوقت لأصبح أماً"

ـ بعد غياب استمر لنحو عام كامل رزقت خلاله نور الطيب بابنتها فريدة

ـ عادت نور فى شكل أقوى بمساندة زوجها بطل العالم للاسكواش علي فرج

ـ في ديسمبر 2021 شاركت في البطولات مجدداً من خلال بطولة بلاك بول

ـ في 29 أغسطس الماضي قفزت الطيب لتقتحم قائمة توب 10 باالتصنيف العالمي

ـ في 12 سبتمبر الجاري تقدمت مرة أخرى لتحل المركز السادس ثم قفزت إلى الخامس

ـ ويعتبر التصنيف الثالث عالمياً هو أفضل مركز وصلت إليه نور الطيب.

وعلى الجانب الزوجى أيضاً كانت نور الطيب خير داعم لزوجها على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، والذى استعاد عرش الاسكواش مع نهاية الموسم الماضى، وأكد فى أكثر من مناسبة، أن دعم زوجته عامل رئيسى فى استعادة مستواه.

وأكدت البطلة المصرية نور الطيب أن الأمومة جعلتها أكثر تقبلا لثقافة الخسارة، وقالت نور فى تصريحات لليوم السابع، "الأمومة جعلتني أكثر تقبلا لثقافة الخسارة، عندما أخسر مباراة لا أبالغ في الغضب لأنني أصبحت أمّا مسئولة".

وأضافت، "اخترنا اسم فريدة لأننا كنا نبحث عن اسم مميز، ووضعنا الكثير من الاختيارت واستقرينا فى النهاية على اسم فريدة".

من جانبه قال على فرج زوج نور الطيب، "من أول ما عرفت إن نور حامل فى بنت حضرت أكثر من اسم، وقررت أسميها فريدة، قبل وجودها كان الاسكواش كل حياتي وبعد ولادة فريدة أصبحت أنظر للأمور بشكل أوسع، وأرغب في تقديم الأفضل ولا شىء أفضل من ذلك الدعم".