شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعجل وصول ياو أنور وكوليبالى للانتظام في معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعجل الجهاز الادارى للنادى الاسماعيلى الثنائى الغانى ياو أنور والايفوارى كوليبالى للوصول للإسماعيلية للإنتظام في تدريبات الفريق الأصفر استعداداً للموسم الجديد.

ويتواجد ياو أنور وكوليبالى في بلادهم منذ التعاقد معهم رغم انتظام فترة إعداد الدراويش بمشاركة كل اللاعبين الجدد والقدامى تحت القيادة الفنية للإسبانى خوان كارلوس جاريدو.

وتعاقد الإسماعيلى، مع النجم الغاني "ياو أنور" قادماً من نادي "أشانتي جولد"، الذى ينشط بدورى البلاك ستارز بعقد طويل الأمد يستمر لخمسة مواسم مقبلة، النجم الغاني يبلغ من العمر 24 عامًا، وشارك هذا الموسم في 30 مباراة وسجل 22 هدفاً وتُوج بجائزتي هداف الدوري الغاني وأفضل لاعب في الدوري، ويعد أحد أبرز اللاعبين بالدورى هناك.

وتعاقد الاسماعيلى مع الإيفواري عبدالقادر كوليبالي مهاجم وهداف فريق كروجو بعقد طويل الأمد يمتد لأربع مواسم، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



ويعد " كوليبالي " ثاني هدافي الدوري الإيفواري برصيد 13 هدفًا بعد كريم كونتيه الذي تم احترافه في الدوري الأوروبي وسبق له التمثيل الدولي ضمن صفوف المنتخب بلاده الأول