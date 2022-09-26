شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر ترتيب بطولة "series A" للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت مصر الترتيب العام لدول بطولة series A للكاراتيه، والتى أقيمت بتركيا واختتمت منافساتها أمس. وحصل منتخب الكاراتيه على المركز الأول برصيد 12 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات، وفضية، بالإضافة إلى 7 برونزيات.

وجاءت تركيا فى المركز الثانى برصيد 11 ميدالية منها 2 ذهب و4 فضيات و5 برونزيات، ويليها جمهورية إيران برصيد 7 ميداليات فقط.

4 ذهبيات وفضية و7 برونزيات، عن طريق كريم غالى و مؤمن محمد، وعلا المدنى وكاتا جماعى سيدات على مستوى الميداليات الذهبية، وزياد محمد الفضية، بينما البرونزيات تحققت عن طريق فريق المنتخب كاتا جماعى سيدات، زياد على، وبسملة حسن، نورسين على، دينا مصطفى، مصطفى الغباشى بالاضافة إلى كاتا جماعى سيدات .

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من عبد الرحمن أحمد، مصطفى محمد، عبدالرحمن هشام، محمود محمد، زياد محمد، محمد على، كريم وليد، محمد حسن، محمد محمود، عمرو احمد، على أسامة، محمد سامح، مؤمن صبرى، سعد محمد، احمد محمد، جنا خميس،أسماء مجدى، حبيبة آدم، نهى عمرو، اية هشام، نغم ياسر، كنزى أيمن، نورهان أحمد،ميار هشام، نور أكرم، منيرة خالد، دينا أحمد، سلمى نسيم، نورسين محمد، بسملة محمود، نور أكرم، مريم أحمد، يمنى وحيد.