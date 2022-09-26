شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم الأرثوذكسى الأردنى ويصعد لنصف نهائى البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة السلة سيدات بنادى سموحة، بقيادة مديره الفني عماد محمود، فى التغلب على نظيره الأرثوذكسي بطل الأردن بنتيجة 78/53 ، فى ربع نهائى البطولة العربية للسيدات والتى تقام بتونس. وتأهل سموحة لربع النهائى بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات بالدور التمهيدى.

وكان سموحة قد تغلب على كل من الشارقة الإماراتى، والأمل الرياضى التونسى، وشباب الفحيص الأردنى، ومقديشيو سيتى، والمدينة السطافية.

وتضم قائمة سيدات نادي سموحة في البطولة كلاً من ريم أسامة، آية فتح الله، مي حلوة، سما السيد، حنين أحمد، جنا مصطفى، ملك سامي، حبيبة لطفى، ملك عبدالقادر، إنجي صلاح، رنا حسن، والمحترفة الأمريكية شي كيلي ، وسييرا.