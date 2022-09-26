شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة المنتخب الأولمبى مع بنين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الأولمبي لخوض مباراته الودية الثانية أمام بنين، ضمن برنامج إعداده لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها المغرب العام المقبل، والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ما هو موعد ومكان مباراة المنتخب الأولمبى مع بنين؟

ج: يلتقى المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، نظيره البنينى فى المباراة الودية الثانية باستاد المكس بالإسكندرية فى ضوء التحضير لتصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

س: كيف انتهت الودية الأولى بين مصر وبنين؟

ج: تعادل منتخب مصر الأولمبي مع بنين دون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما الجمعة الماضى باستاد حرس الحدود، استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فى أول مباراة يخوضها الفراعنة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

س: ما هى قائمة منتخب مصر الأولمبى في ودية بنين؟

ج: تضم قائمة المنتخب الأولمبي كلا من: "حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - أحمد نادر السيد - علي نادر، والدفاع: محمد مغربي – محمد أشرف – محمد طارق - عبد الله عادل - ياسين مرعي - أسامة الجزار - إسلام المزين - هشام شعبان - إياد العسقلاني، والوسط: رأفت خليل – زياد طارق – وليد علي فرج – مصطفى سعد "ميسي" – عربي بدر – محمود صابر – عماد ميهوب – زياد فرج – محمد شحاتة – كريم محمد – عبد الغني محمد – علي زعزع، وفي الهجوم: أحمد سيد غريب - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف "أجويرو".