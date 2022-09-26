شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفسخ عقده مع الفلسطينى محمد درويش بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسخ مسئولو نادي حرس الحدود تعاقدهم مع اللاعب الفلسطيني محمد درويش، الذى تعاقد معه النادي قبل قرابة شهر، بالتراضي بين الطرفين، لعدم تكيف اللاعب مع الظروف فى مصر.

وكان مجلس إدارة نادي حرس الحدود العائد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم تعاقد مع النجم الفلسطيني محمد درويش لاعب شالكه وهانوفر الألمانيين السابق، فى صفقة انتقال حر، قبل أسابيع، ووقع اللاعب الدولي على عقود انتقاله للنادي العسكري لمدة 3 سنوات قبل أن يتفق الطرفان على فسخ التعاقد.

ويخضع 3 لاعبين أفارقة للاختبار في تدريبات حرس الحدود للوقوف على إمكانياتهم قبل التعاقد معهم فى ضوء الخطة التى وضعتها إدارة النادي، ومدير التعاقدات العميد علاء السعدني، لاختيار أفضل العناصر التى تناسب مشروع الحرس بعد الصعود للدور الممتاز.

ونجح مسئولو حرس الحدود فى التعاقد مع 10 صفقات، حيث ضم كلا من مدحت "فاقوسه" وأحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم ومحمود عبدالله لاعبى فريق الإسماعيلى، وأحمد شديد قناوي من المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى الرباعي محمود صلاح وأحمد عامر ومصطفي جمال وأحمد داودا، ويواصل النادى إبرام تعاقداته خلال هذه الفترة لتدعيم الفريق.

ويختتم فريق حرس الحدود معسكره المغلق بالقاهرة الثلاثاء المقبل، وذلك بعد انتهاء المرحلة الاولى من معسكره المغلق والذي استمر لمده 5 أيام، لخوض مرحلة جديدة من فترة الإعداد، لكن في الإسكندرية تحضيرا للموسم الجديد.