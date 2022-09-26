شكرا لقرائتكم خبر عن موعد البطولة الأفريقية لكرة السلة 3X3 بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة السلة عن موعد بطولة أمم أفريقيا لمنافسات 3X3 والتي تقام ديسمبر المقبل، لفرق تحت 17 سنة، رجال وسيدات والتى تستضيفها مصر نهاية العام الجارى.

من جانبها قالت رحاب الغنام، عضو مجلس إدارة اتحاد السلة ورئيس لجنة3X3 ، إن البطولة الأفريقية لـ 3X3 تقام بمصر فى الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل، على أن تقام يومى 1و 2 لتحت 17 سنة، بينما يومى 3 و 4 لفرق الرجال والسيدات .

مسئولو اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، طلبوا من نظرائهم بالاتحاد الأفريقى استضافة منافسات البطولة الأفريقية الأفروباسكت 2023، التى تقام أغسطس من العام المقبل.

ويأتى طلب استضافة البطولة بعد مخاطبة الاتحاد الدولى والأفريقى لاستضافة المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.