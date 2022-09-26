شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه ينشر صورا من مران منتخب مصر استعدادا لودية ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي طرابزون التركي صورا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء مرانه مع المنتخب المصري فى آخر تدريباتهم استعدادا لمواجه منتخب ليبريا ودياً غدا الثلاثاء.



تغريدة تريزيجيه على انستجرام

ويختتم منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة ليبيريا الودية غداً الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ومن المتوقع أن يدفع فيتوريا ببعض الوجوه الجديدة للحكم عليهم فى المباراة.



محمود حسن تريزيجيه

واقترب أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز من حراسة عرين منتخب مصر فى المباراة الودية أمام ليبيريا مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية، فى ظل رغبة فيتوريا المدير الفنى لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين للحكم على مستواهم عن قرب.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين، الجمعة، باستاد الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.



تريزيجيه من مران المنتخب



تريزيجيه و محمد صلاح



تدريبات المنتخب المصري

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح في الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.

وجاء تشكيل منتخب مصر في أول ظهور للبرتغالي فيتوريا كالتالى: "حراسة المرمى: محمد الشناوى، ورباعي الدفاع عمر جابر وأحمد حجازي ومحمود حمدى الونش ومحمد حمدى، وفى الوسط طارق حامد ومحمود حمادة وأحمد سيد زيزو، وثلاثى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.