تعيين عدلي القيعي رئيسًا لشركة الكرة بالنادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

عقدت الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم اجتماعها غير العادي، صباح اليوم الإثنين، بحضور الممثلين القانونيين "للملاك"، وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال وفقًا للائحة النظام الأساسي داخل النادي، وجاء بين بنوده اختيار مجلس إدارة جديد للشركة يتولى مقاليد الأمور، خلال الفترة المقبلة.

وقرر النادي الأهلي تكليف عدلي القيعي برئاسة شركة الكرة في الأهلي، لما يملكه من تاريخ كبير داخل النادي؛ إذ تقلد العديد من المناصب الإدارية داخل النادي، على مدار ما يزيد على 50 عامًا قضاها في خدمة الأحمر، سواء عضوًا بمجلس الإدارة، أو مديرًا تنفيذيًّا، أو مشرفًا على النشاط الرياضي، أو مسؤولًا عن ملف التعاقدات، أو مديرًا للتسويق والاستثمار.

وجرى تعيين خالد عبدالقادر، عضو مجلس إدارة شركة الكرة، وهو رئيس شركة مايكروسوفت العالمية في الفترة من 2011 - 2020، ووكيل مجموعة من الشركات العالمية في التحول الرقمي، وصاحب الخبرات الكبيرة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات.

ورأت الجمعية العمومية ضرورة وجود هذا التخصص، الذي تحتاجه صناعة كرة القدم، ويساعد كثيرًا في خلق موارد مالية من خلال أفكار غير تقليدية، فضلًا عن رؤيته في تسويق الحقوق الرقمية المتميزة التي يملكها النادي على المنصات المختلفة.

وحصل أحمد حسام عوض على عضوية في الشركة، باعتباره أحد الكوادر الشابة بالنادي، والحاصل على العديد من الشهادات العلمية والرياضية من الأكاديميات والأندية الأوروبية في مختلف المجالات.

وكان عوض أحد أعضاء اللجنة التي شكلها "فيفا" قبل 3 سنوات، وتولت مقاليد الكرة المصرية لعدة فترات، زاد على ذلك علاقاته المستمرة مع الأندية والاتحادات الدولية.

يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة السابق برئاسة ياسين منصور، ومعه نائبه المهندس مصطفى مراد فهمي، وعمرو شاهين المدير التنفيذي، قد اعتذر عن استكمل مهمته في الفترة الماضية.