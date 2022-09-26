أسطورة بايرن ميونخ يعلق على أداء ساديو ماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد فيليب لام، نجم بايرن ميونخ السابق، أنه مازال لا يفهم دور السنغالي ساديو ماني، نجم الفريق البافاري، رغم تأكيده على قدرات اللاعب الكبيرة.

وانتقل ماني إلى صفوف بايرن ميونخ قادمًا من ليفربول مقابل 35 مليون إسترليني، بعد 6 مواسم قضاها في قلعة "أنفيلد".

وسجل ماني 120 هدفًا في 269 مباراة مع ليفربول بكل البطولات.

لكن ماني تراجع مستواه بعد انتقاله إلى بايرن، حيث سجل 5 أهداف في 11 مباراة بكل البطولات، جاءت منها 3 أهداف فقط في الدوري الألماني.

وقال لام، في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو"، المهتمة بأخبار الريدز ولاعبيهم السابقين، "لا خلاف حول قدرات ساديو ماني، لكن يجب أن تكون أدوار اللاعبين واضحة في الملعب".

وأضاف أسطورة المنتخب الألماني "حتى الآن أنا لا أعلم الدور الذي يؤديه ماني مع بايرن ميونخ".

ويحمل التصريح انتقادًا مبطنًا لجوليان ناجلزمان، مدرب بايرن ميونخ.