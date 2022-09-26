مسعد عوض يكشف لمصراوي سبب رحيله عن غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد مسعد عوض، حارس مرمى فريق غزل المحلة، أنه قرر الرحيل عن الفريق خلال الساعات الماضية، وإنهاء مشواره مع الفريق لعدم شعوره بالراحة.

وقال عوض في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه قرر عدم الاستمرار مع غزل المحلة، لافتا أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق على الجانب المادي فضلا عن عدم شعوره بالراحة في التعامل معهم.

وأضاف، أنه كان هناك تعاقد بشكل مبدئي ولكن لن يكمله، مؤكدًا أن المدرب الجديد للفريق لم يطلب فسخ التعاقد معه.

وأوضح، أن مدرب غزل المحلة بابا فاسيلو، لم يطلب فسخ التعاقد معه، لكنه هو من طلب ضمه للفريق.

وأتم عوض تصريحاته:" المدرب بابا فاسيلو هو من طلب ضمي وكان يريد تواجدي للعب بشكل اساسي".