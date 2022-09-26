اختيار رئيس جديد لشركة الكرة بالنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - عقدت الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم اجتماعها غير العادي صباح اليوم الإثنين، بحضور الممثلين القانونيين للملاك، وشهد الاجتماع اختيار عدلي القيعي رئيسا لمجلس الإدارة الجديد.

بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال وفقا للائحة النظام الأساسي، وجاء بين بنوده اختيار مجلس إدارة جديد للشركة يتولى مقاليد الأمور خلال الفترة المقبلة، وتم التكليف والتشكيل على النحو التالي:

عدلي القيعي رئيسا

خالد عبد القادر (عضو)

أحمد حسام عوض (عضو)

وأشار الأهلي في بيان رسمي إلى أن القيعي تقلد العديد من المناصب الإدارية داخل النادي على مدار ما يزيد على 50 عاما قضاها في خدمة القلعة الحمراء سواء عضوا بمجلس الإدارة، أو مديرا تنفيذيا، أو مشرفا على النشاط الرياضي، أو مسئولا عن ملف التعاقدات، أو مديرا للتسويق والاستثمار.

وفي العضوية وقع الاختيار على خالد عبد القادر، رئيس شركة مايكروسوفت العالمية في الفترة من 2011 - 2020، ووكيل مجموعة من الشركات العالمية في التحول الرقمي، وصاحب الخبرات الكبيرة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات.

ورأت الجمعية العمومية ضرورة وجود هذا التخصص والذي تحتاجه صناعة كرة القدم، ويساعد كثيرا في خلق موارد مالية من خلال أفكار غير تقليدية، فضلا عن رؤيته في تسويق الحقوق الرقمية المتميزة التي يملكها النادي على المنصات المختلفة.

وأشار بيان النادي إلى أن أحمد حسام عوض هو أحد الكوادر الشابة بالنادي، والحاصل على العديد من الشهادات العلمية والرياضية من الأكاديميات والأندية الأوروبية في مختلف المجالات، وكان أحد أعضاء اللجنة التي شكلها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل ثلاث سنوات وتولت مقاليد الكرة المصرية لعدة فترات، زاد على ذلك علاقاته المستمرة مع الأندية والاتحادات الدولية.