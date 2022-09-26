في الرابعة.. الإعلان عن موعد وتوقيت كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" موعد وتوقيت مباراة كلاسيكو الدور الأول من المسابقة لهذا الموسم بين ريال مدريد وبرشلونة.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في قمة الجولة التاسعة من الليجا.

وأكدت الرابطة أن المباراة ستقام يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر المقبل، عند الساعة 04:15 بتوقيت القاهرة ووسط أوروبا.

من جانبها، ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الرابطة حددت هذا التوقيت لرغبتها في أن يشاهد المباراة أكبر عدد ممكن من الجماهير عبر شاشات التلفاز.

وأشارت إلى أنه إلى جانب الجماهير في إسبانيا وأوروبا، فإن هذا الموعد سيكون مناسبًا كي يشاهد المتابعون المباراة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية، ومعظم الدول في آسيا، في ظل فارق التوقيت.

كل من ريال مدريد وبرشلونة سيكون قد خاض مباراة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا قبل أيام من الكلاسيكو.

فالفريق الملكي سيخرج لمقابلة شاختار دونيتسك يوم 11 أكتوبر، فيما يستضيف البارسا نظيره إنتر ميلان يوم 12 من نفس الشهر.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، حيث جمع 18 نقطة من 6 مباريات، فيما يأتي برشلونة في المركز الثاني بـ16 نقطة.

وكان ريال مدريد فاز في مباراة ذهاب الدور الأول بملعب "كامب نو" بنتيجة 2-1، لكن البارسا رد بالفوز برباعية نظيفة على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في الدور الثاني.