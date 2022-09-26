أبرزها قمة إنجلترا وألمانيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنين، الموافق 26-9-2022، عدد من المباريات القوية في بطولة دوري الأمم الأوروبية، ومواجهات ودية للمنتخبات.

وتستأنف اليوم مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث يواجه منتخب إيطاليا نظيره المجر، والتي تقام على ملعب بوشكاش آرينا

فيما يواجه منتخب إنجلترا، نظيره ألمانيا في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ويمبلي. طالع تشكيل الفريقين المتوقع.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها.

دوري الأمم الأوروبية

إنجلترا ضد ألمانيا وتُذاع على Uefa.tv

المجر ضد إيطاليا وتُذاع على Uefa.tv

الجبل الأسود ضد فنلندا وتُذاع على Sport TV4 Portugal

رومانيا ضد البوسنة والهرسك وتُذاع على Sport TV5 Portugal

جبل طارق ضد جورجيا

مقدونيا الشمالية ضد بلغاريا

سان مارينو ضد إستونيا وتُذاع على Nova Sports 4 HD

وتنطلق جميع المباريات في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية.

مباريات ودية للمنتخبات

مالي ضد زامبيا وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات ودية للمنتخبات تحت 21 سنة

إيطاليا ضد اليابان وتنطلق المباراة في تمام 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 4:30 مساءً بتوقيت السعودية.

مصر ضد بنين وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Ontime sports 1

مالطة ضد الجبل الاسود وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة،8 مساءً بتوقيت السعودية.

فرنسا ضد بلجيكا وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية.