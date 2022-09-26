مرتضى منصور يهاجم منتقدي أداء الفريق.. ويهدد بعدم إذاعة مباريات الزمالك.. ويحذر محمد عواد

الشارقة - اميمة ياسر -

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوماً على منتقدي أداء الفريق خلال مباراة إيلكت سبورت التشادي، التي أقيمت أمس الأحد، كما هدد بعدم إذاعة مباريات الفريق الأبيض عبر فضائية "أون تايم سبورتس".

وقال منصور، في تصريحات لقناة "الزمالك": "أبارك لفريق كرة اليد وصوله لنهائي البطولة العربية، ونتمنى له التوفيق باذن الله خلال مواجهة الترجي التونسي على أرضه، ونتمنى الوصول لكأس العالم للأندية".

وأضاف منصور: "أما عن منتقدي أداء الفريق، فهذا ليس جمهور الزمالك، هل تريد أداء ومكسب وبطولات وأموال؟، من لا يعجبه أحد لا يعد من مشجعي النادي، جمهور الزمالك قنوع".

وتابع رئيس الزمالك: "نعاني من أزمة مالية، وهؤلاء يهاجموننا، أنتم لستم جماهير الزمالك، ونحن لا نراكم، ولا أعلم ما يقولوه إلا من خلال ضيوف برنامج قناة الزمالك".

وواصل: "أما من يهاجمون حازم إمام ويتهموه بالتواطؤ مع الزمالك، فسأقول لهم انني لم أتواصل معه منذ عامين أو ثلاثة، وتعمدت شكر جمال علام فقط مؤخرًا، حتى لا يهاجمه الناس، ومع ذلك تعرض للهجوم لمجرد إنني ذكرت أسمه، وهذا لا يليق".

وأكد منصور: "محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو هما من سجلا هدفي الفوز، أفيقوا هؤلاء لاعبي الزمالك وأنا من أدفع لهما قيمة العقود والمفاجأت وأعالجهما عندما يتعرضان للإصابة".

وأكمل: "أحذر محمد عواد من كتابة أي تصريح عبر السوشيال ميديا، وكل منشور سيكتبه أي لاعب سيتم تغريمه بـ60 ألف جنيه وفق اللائحة الجديدة".

وأردف: "وأكبر دليل أن يوسف أوباما ومحمود علاء تراجع مستواهما بعد أن أنجرفا وراء ما يقال عنهما من الجماهير، علاء كان أفضل مدافع هداف الموسم قبل الماضي، فبعد إذن الجماهير المحترمة، إذا كنت تملك كلمة طيبة للاعبين فلتقل، وإذا لا تملك فتصمت، ولا تعترض على أداء مباراة إيلكت التشادي، أين لاعبي الزمالك حتى تنتقد، كنا على وشك الدفع بأسامة نبيه إذا أصيب لاعب خلال المباراة".

واستطرد منصور: "أما الإعلاميين الذين يتحدثون عن أزمة سيف الجزيري، فـ سأمنحكما فرصة حتى غدٍ للإعتذار، وإذا استمر أحمد شوبير في قناة أون تايم سبورتس فسأقرر عدم إذاعة مباريات على شاشتها، لم أحصل على أي أموال من المحطة الفضائية، ولم أحصل على أموال من الشركة الراعية ولا مكافأت الفوز بالدوري والكأس لأنها شركة وطنية، ولكن ما يحدث لا يليق".

وتابع: "يسعون لهدم كيان كبير، من مصلحتي كمرتضى أن أظهر اللجان الماضية فشلوا في ملفات عقود سيف الجزيري وجنش، ولكن لن أفعل".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "أما عن أزمة ممدوح عباس، من أين سيتقاضى المدربين واللاعبين الأجانب رواتبهم وكيف سنوفر طائرة لسفر البعثة إلى بوروندي، ومن أين سيتقاضى عمال وموظفي النادي رواتبهم، كما أنني أؤكد أنه قد حصل على أمواله كاملة، يريدون رحيلي ولن أرحل إلا بقرار الجمعية العمومية".