شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مصرى بقيادة البنا يدير مباراة عمان والأردن بنهائى الدورة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولى محمود البنا مباراة عمان والأردن، مساء اليوم الاثنين، فى نهائي الدورة الودية العربية التى جمعت منتخبات الأردن والعراق وسوريا وعمان وتختتم منافساتها اليوم.

وأدار البنا مباراة في نفس البطولة جمعت الأردن وسوريا وانتهت بفوز الأردن بهدف دون رد، واسندت له اللجنة المنظمة للبطولة مباراة النهائي.

ويتكون الطاقم المصري من محمود البناء حكما للساحة ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين، وتنطلق المباراة الساعة 8 بتوقيت مصر على إستاد عمان الدولي.

وأعلن اتحاد الكرة القائمة الدولية للحكام، وشملت حكام ساحة كلا من إبراهيم نور الدين، محمد عادل، محمود البنا، أمين عمر، محمد معروف، أحمد الغندور، شاهنده المغربي، نورا سمير، محمود ناجي.

فيما شمل الحكام مساعدون كلا من محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، هاني عبدالفتاح، يارا عاطف، منى عطالله، جمالات أحمد، مي حسن.