شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعين بـ أفشة وشريف وكوكا فى ودية الأهلى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الاستعانة بالثلاثي العائد من الإصابة محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا فى آخر وديات الفريق أمام طلائع الجيش استعداداً للموسم الجديد.

ورفض الجهاز الفني التعجّل والدفع بالثلاثي شريف وأفشة وكوكا خلال وديتي الأهلي اللتين خاضهما أمام بتروجت وأسوان الأربعاء الماضي وأمس، الأحد، على التوالي.

وفضّل المدرب السويسري التمهّل فى الدفع بالثلاثي وعدم التسرّع رغم مشاركتهم فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة.

ومن المتوقع أن يعتمد كولر على الثلاثي أو الثنائي شريف وأفشة تحديداً فى ودية طلائع الجيش المقرر لها 29 سبتمبر الجارى على ملعب السلام.

وفاز الأهلي على بتروجت بخمسة أهداف لهدف ثم فاز على أسوان بهدفين لهدف وسيختتم ودياته استعداداً للموسم الجديد بمواجهة الطلائع قبل السفر إلى تونس لمواجهة إتحاد المنستيري يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.