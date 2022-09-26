شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول مشاركة لمحمود جاد مع المصرى فى ودية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود جاد، أحدث الوافدين إلى النادي المصري، أولى مشاركاته بالقميص الأخضر، فى اللقاء الودى الذى جمع المصري واتحاد الشرطة أمس، ضمن استعدادات المصري للموسم الجديد، وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

وشارك جاد فى الشوط الأول من عمر المباراة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه والتعامل مع كل الفرص التي وصلت إلى مرماه بشكل مميز، وحظى اللاعب بإشادة إيهاب جلال والجهاز الفني، قبل أن يغادر الملعب في الشوط الثاني لمشاركة عصام ثروت بعد الاطمئنان على جاهزية جاد.

وكشف مصدر بالنادى المصرى تفاصيل تعاقد النادي البورسعيدي مع محمود جاد، قادماً من إنبى لتدعيم حراسة المرمى فى المصري استعداداً للموسم الجديد، حيث استغرقت المفاوضات وقتاً طويلاً بين إنبي والمصرى قبل إتمام الصفقة.

وكان نادي إنبي قد طلب 35 مليوناً لبيع اللاعب فى وقت سابق، وهو ما هدد الصفقة بالفشل، قبل أن يتوصل الطرفان إلى حل مرضٍ، حيث اتفق مسؤولو المصري على دفع 23 مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات محمود جاد، مع وجود شرط يسمح لإنبى بالحصول على 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب فى المستقبل.