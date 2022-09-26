شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يجتمع مع باسم مرسى فى تدريبات الإسماعيلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على عقد جلسة مع باسم مرسى الوافد الجديد للدراويش على هامش التدريبات الأخيرة.

ويتطلع مدرب الدراويش لعقد عدة جلسات تحفيزية مع لاعبيه فى الوقت الحالي، وكانت البداية مع عمر الوحش قائد الفريق وعرض عليه برنامجه اليومي، بالإضافة إلى منحه تعليمات ومهام خاصة ثم صالح جمعة الوافد الجديد للقلعة الصفراء.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.