شكرا لقرائتكم خبر عن ودية ليبيريا فرصة فيتوريا للاطمئنان على بدلاء المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، منح الفرصة لعدد من البدلاء فى المنتخب فى ودية ليبيريا المقرر إقامتها غدًا للاعبين الذين لم يحصلوا على وقت كافٍ فى ودية النيجر الأولى التى انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد.

ويبحث فيتوريا عن بديل صلاح فى الجبهة اليمنى الهجومية، خاصة أن زيزو خاض مباراة بالأمس مع الزمالك وربما يدفع في هذه الجبهة بالدولي المصري عمر مرموش.

كما تزداد حظوظ مشاركة كوكا ومروان حمدي في الجانب الهجومي بعد استبعاد مصطفى محمد من ودية ليبيريا لمنحه بعض الراحة.

واقترب أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز من حراسة عرين منتخب مصر فى المباراة الودية أمام ليبيريا مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية، فى ظل رغبة فيتوريا المدير الفنى لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين للحكم على مستواهم عن قرب.

كما شكلت إصابة أحمد فتوح وعدم اللحاق بالمباراة فرصة أخرى لمحمد حمدي الظهير الأيسر للفراعنة لخوض المباراة الثاني على التوالي كأساسي مع المنتخب.

وجاء تشكيل منتخب مصر في أول ظهور للبرتغالي فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع عمر جابر وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش ومحمد حمدي، وفي الوسط طارق حامد ومحمود حمادة وأحمد سيد زيزو، وثلاثى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد.