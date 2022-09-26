شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مهاجم الإسماعيلى الجديد ينضم لمنتخب توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعى البرتغالي باولو دوارتي، المدير الفني لمنتخب توجو، اللاعب ياو أنور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إلى المعسكر المقام فى الوقت الحالى بالمغرب.

ويستعد منتخب توجو لمواجهة غينيا الاستوائية غدًا الثلاثاء على ملعب العربي بمدينة الدار البيضاء فى المغرب وذلك ضمن الأجندة الدولية.

ويعد هذا الاستدعاء هو الأول لمهاجم الدراويش بعد تغيير جنسية اللعب الدولي من الغانية إلى التوجولية، ومن المقرر أن ينضم إلى صفوف الدراويش، وذلك بعد انقضاء معسكر منتخب بلاده.

وكان الإسماعيلي قد أعلن عن انضمام اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية قادما من نادي أشانتي جولد الغاني لمدة 5 مواسم بعدما شارك فى 30 مباراة فى الموسم المنقضي، سجل من خلالهم 22 هدفًا ليتوج بجائزتي هداف وأفضل لاعب في الدوري.