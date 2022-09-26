شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك يواجه سموحة وسبورتنج ودياً فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق كرة السلة بنادى الزمالك خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الذى يقيمه الفريق بالإسكندرية، والذى ينطلق اليوم الاثنين، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويخوض الفريق الوديتين أمام كل من سموحة غدا الثلاثاء، والخميس أمام سبورتنج، حيث يستمر المعسكر لمدة 3 أيام.

وتعاقد الفريق مع عدد من اللاعبين المتميزين هم؛ "وليد عبدالجواد من الجزيرة، وخالد عبدالناصر من طنطا، وعبد الرحمن سعد من الغرافة القطري، والأمريكي تيريل تو هولواي".

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن مجموعات بطولة الدورى والفرق المشاركة فى منافسات بطولة دورى سيدات السلة الذي ينطلق يوم 8 أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 فريقا، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق.

المجموعة الأولى تضم فرق سبورتنج وسموحة والاتحاد والصيد، وتضم الثانية الأهلى والشمس ومدينة نصر والبنك الأهلى، وجاء فى المجموعة الثالثة هليوبوليس والطيران والزهور و 6 أكتوبر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة الجزيرة مصر للتأمين والزمالك وجزيرة الورد.