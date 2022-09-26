شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض على فلامبو إقامة مباراتى دور الـ32 بدورى الأبطال فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسئولو نادي الزمالك على فريق فلامبو البوروندي إقامة مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا فى القاهرة، مع تحمل الزمالك مصاريف إقامة الفريق البوروندي فى مصر، وذلك من أجل التغلب على متاعب السفر فى أفريقيا.

من جانبه أكد أمير مرتضي منصور، المشرف العام علي فريق الزمالك، أنه يقوم بتقديم عرض استضافة الفرق الأفريقية فى مصر، حتي يكون أمامهم فرصة لاختيار الأمر الأنسب بالنسبة لهم، خاصة أن هناك بعض الفرق فى القارة السمراء تعانى من ضعف الإمكانيات.

ولم يتحدد حتى الآن ملعب المباراة، نظرًا لعدم اعتماد ملاعب بوروندي لدى الاتحاد الإفريقي، فيما تتجه الأنظار نحو الملاعب التنزانية.

وحسم الزمالك تأهله من الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليلحق بركب الفرق الصاعدة لمرحلة الـ32، واقتنص الفارس الأبيض بطاقة تأهله من نظيره إيلكت التشادي، بعد فوزه عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي.

قبل لقاء دور الـ32 الزمالك تقابل مع أندية بوروندي في 6 لقاءات، فاز في مباراتين وخسر في مباراتين وأحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

ففي موسم 85 التقى الزمالك مع فيتال أو بربع نهائي بطولة أفريقيا وفاز 5-3 بمجموع المباراتين ، بينما في موسم 86 التقى الزمالك مع انتر كلوب بالدور ربع النهائي أيضاً وخطف تذكرة التأهل بمجموع المباراتين 3-1 ، بينما في موسم 2007 تقابل الزمالك مع فيتال أو بالدور التمهيدى وفاز الفارس الابيض5-1 بمجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد الموافق التاسع من أكتوبر المقبل.

يذكر أن فريق فلامبو دي سنتر البروندي قد تأهل لدور الـ32 على حساب الاتحاد الليبي بالفوز ذهابًا 1-0، والخسارة إيابًا 2-1.