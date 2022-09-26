شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة ليبيا وتنزانيا فى نهائي بطولة بنغازى الودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم الدولي إبراهيم نور الدين مباراة منتخبى ليبيا وتنزانيا فى نهائي كأس بطولة بنغازى الودية، ويعاونه كل من سمير جمال مساعد أول، يوسف الجامى مساعد ثاني من تونس، وأمير محمد حكم رابع من تونس.
بينما ضمت قائمة الحكام الدولية كالتالى:
حكام الساحة
إبراهيم نور الدين
محمد عادل
محمود البنا
أمين عمر
محمد معروف
أحمد الغندور
محمود ناجي
شاهندة المغربي
نورا سمير
الحكام المساعدون
محمود أبو الرجال
أحمد حسام طه
سمير جمال
يوسف البساطي
أحمد توفيق طلب
سامي هلهل
هاني عبد الفتاح
يارا عاطف
مني عطا الله
جمالات أحمد
مي حسن
حكام var
محمود أبو الرجال
طارق مجدي
وائل فرحان
حسام عزب
عمرو عبد الرحيم
محمود الدسوقي
الكرة الشاطئية
هاني العراقي
أحمد نوفل
وائل شعبان
ابراهيم محجوب
كرة الصالات
محمد حسن
عاطف حسين
أحمد جمال
مبروك نبيل