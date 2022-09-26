شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة ليبيا وتنزانيا فى نهائي بطولة بنغازى الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم الدولي إبراهيم نور الدين مباراة منتخبى ليبيا وتنزانيا فى نهائي كأس بطولة بنغازى الودية، ويعاونه كل من سمير جمال مساعد أول، يوسف الجامى مساعد ثاني من تونس، وأمير محمد حكم رابع من تونس.