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إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة ليبيا وتنزانيا فى نهائي بطولة بنغازى الودية

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القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم الدولي إبراهيم نور الدين مباراة منتخبى ليبيا وتنزانيا فى نهائي كأس بطولة بنغازى الودية، ويعاونه كل من سمير جمال مساعد أول، يوسف الجامى مساعد ثاني من تونس، وأمير محمد حكم رابع من تونس.

 

بينما ضمت قائمة الحكام الدولية كالتالى: 

 

حكام الساحة 

 

إبراهيم نور الدين 

 

محمد عادل 

 

محمود البنا 

 

أمين عمر 

 

محمد معروف

 

أحمد الغندور 

 

محمود ناجي 

 

شاهندة المغربي 

 

نورا سمير 

 

 

الحكام المساعدون 

 

محمود أبو الرجال 

 

أحمد حسام طه

 

سمير جمال 

 

يوسف البساطي 

 

أحمد توفيق طلب 

 

سامي هلهل 

 

 

هاني عبد الفتاح 

 

يارا عاطف 

 

 

 

 

مني عطا الله 

 

جمالات أحمد 

 

مي حسن 

 

حكام var

 

محمود أبو الرجال 

 

طارق مجدي 

 

وائل فرحان

 

 

حسام عزب

 

عمرو عبد الرحيم 

 

محمود الدسوقي 

 

 

الكرة الشاطئية

 

هاني العراقي 

 

أحمد نوفل 

 

وائل شعبان 

 

ابراهيم محجوب 

 

كرة الصالات 

 

محمد حسن 

 

عاطف حسين 

 

أحمد جمال 

 

مبروك نبيل

 

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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