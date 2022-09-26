شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: جاهزون لاستقبال المصرى والمنتخب ونرحب بالجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، جاهزية استاد الهيئة بالقرية الأولمبية على استقبال النادى المصرى واستضافة مبارياته، وكذلك استقبال منتخب مصر الفترة المقبلة.

وقال أسامة ربيع، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "الحمد لله عملنا صرح كبير ينضم للمنشآت الرياضية الموجودة فى مصر، ليكون قبلة للبطولات المصرية والعربية، صرح كبير استغرق تنفيذه ثلاث سنوات لأننا كنا حريصين على التدقيق فى التفاصيل كلها، خرجنا فى النهاية بصرح عالمي جاهز لاستقبال البطولات، هذا الصرح يضم أستاد هيئة قناة السويس والذى يتسع لـ21 ألف متفرج، وهناك القرية الأولمبية التي تضم مجمع السباحة والصالة المغطاة و6 ملاعب لمرة اليد والسلة والطائرة و3 ملاعب لتدريب كرة القدم".

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، "هذا الصرح يضم أيضا جزءا خاصا بالجيم الذي يتسع لتدريب فريقين فى وقت واحد، والطب الرياضي وإصابات الملاعب، ومطاعم على مستوى عالمي، والقرية الأولمبية متكاملة، كنا نرغب فى إنجاز المشروع خلال سنتين، ولكن كورونا وبعض المعوقات الأخرى حالت دون ذلك، وكنا مصممين على إخراج المشروع بالصورة اللائقة.

وتابع أسامة ربيع، "الرئيس السيسي أثنى على الاستاد والقرية الأولمبية، وكل ما تم تنفيذه من أعمال، ولا نستطيع التأخر عن مدن القناة، وبورسعيد مدينة النضال والكفاح وأردنا توفير المشوار على جماهير بورسعيد، الإسكندرية وبرج العرب حاجة جميلة .

واختتم أسامة ربيع قائلا، "أردنا أن نوفر المسافة والجهد على الجماهير التي تصل إلى هنا في ساعة، بينما تصل برج العرب فى 4 ساعات، ومستعدون لاستقبال المصري حتى الانتهاء من إنشاء ملعبه، وجاهزون أيضا لاستقبال المنتخب الوطني والاستاد جاهز لهذا، القرية متكاملة لأى فريق سيخوض البطولات ولدينا فندقان ومستشفى على أعلى مستوى، على مسافة قريبة ومهبط لطائرتين هليكوبتر، وأتمنى أن تكون هناك نهضة رياضية الفترة المقبلة".