شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينقب عن أجانب تحت السن لتدعيم صفوفه قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال مسئولو نادي الزمالك يواصلون البحث عن لاعبين أجانب "تحت السن" ليتم قيد لاعب منهم فى القائمة، بخلاف الأجانب الخمسة الموجودين حاليًا فى قائمة فوق السن.

وتضم قائمة الزمالك حاليًا كلًا من.. التونسيين سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثي، والمغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، والوافد الجديد الذي لم يتم الإعلان عنه رسميًا حتى الآن البنيني سامسون اكينولا.

ويرغب الزمالك فى التعقاد مع لاعب أجنبي صغير السن لتدعيم صفوفه ويصبح بمثابة خطة تدعيم مستقبلية للفريق، ويكثف مسئولو النادى حاليًا البحث فى أكثر من دوري أفريقي للتعاقد مع اللاعب تحت السن.

وفى سياق مختلف، منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الأبيض راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، عقب الفوز على إيليكت سبورت بطل تشاد مساء أمس الأحد.

وفاز الزمالك على إيليكت بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، ليفوز بمحموع المباراتين بأربعة أهداف دون مقابل.

تقدم أحمد سيد زيزو بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 71 ، وأضاف محمود حمدى الونش الهدف الثانى في الدقيقة 78 .