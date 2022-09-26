شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور حارس جديد فى مران الأهلى الصباحى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي الصباحى اليوم مشاركة الحارس حازم جمال مواليد 2005 فى تدريبات الحراس مع الثلاثي على لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، الذين خاضوا تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وعقب المحاضرة، قسم المدير الفني للأهلى مارسيل كولر اللاعبين إلى مجموعتين، وخاضت المجموعة الأولى تدريبات فى صالة الجيم ثم قاموا بالجرى حول الملعب، فيما خاضت المجموعة الثانية تدريبات اشتملت على جانب بدنى وتدريبات الكرة.

وحرص كولر على عقد جلسة مع معاونيه على هامش المران، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية الخاصة بالجهاز للتحضير للبرنامج التدريبي.

وفاز الأهلي في أولى تجاربه الودية على بتروجت 5/1 بينما يخوض الفريق المباراة الودية الثالثة خلال فترة الإعداد أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري.

ويؤدي الأهلي مرانه اليوم على فترة واحدة بملاعب النادي بمدينة نصر.