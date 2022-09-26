الامارات | شغلت الصحافة الأوروبية.. من هي الفتاة في الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من هي الفتاة في الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا؟ سؤال شغل الجماهير بعد ظهورها إلى جانب المدرب لويس إنريكي خلال مباراة سويسرا ضمن دوري الأمم الأوروبية التي انتهت بخسارة "الماتادور" 1-2.

وقالت صحيفة "موندو" الإسبانية أن السيدة هي نوريا مارتينيز نافاس، وتشغل منصب المدير الخاص للمنتخب الإسباني، منذ مدة وليس بداية من لقاء سويسرا وظهرت أيضاً برفقة أعضاء من الاتحاد الإسباني لكرة القدم في السعودية أثناء السوبر الإسباني الذي أقيم سابقاً في الرياض.

وعملت نافاس في الماضي مع أتلتيكو مدريد بالإضافة لعملها مع الاتحاد الإسباني لكرة السلة والقدم.